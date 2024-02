Giulia Cecchettin, cerimonia di laurea a Padova: premi per studentesse

Il titolo di dottoressa in Ingegneria Biomedica sarà conferito in una cerimonia organizzata dall’Ateneo nell'Aula Magna di Palazzo del Bo, con presenti la rettrice, Daniela Mapelli e la ministra dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini. Intanto, in sua memoria, saranno assegnati 10 premi di laurea

Il diploma di laurea di Giulia sarà consegnato dalla rettrice ai familiari della giovane ed è previsto che il padre Gino, assieme ai figli Elena e Davide, prenda la parola. In sala molti compagni e compagne di studio, gli amici e le amiche, che potrenno portare un lorro messaggio per Giulia. Tra gli interventi, sono in programma anche quello del direttore del dipartimento di Ingegneria dell'informazione, Gaudenzio Meneghesso, e della relatrice della tesi di laurea di Giulia Cecchettin, Silvia Todros.

I premi istituiti dall'Università

Intanto, l'Università di Padova ha istituito un premio di laurea per studentesse in Ingegneria Biomedica intitolato proprio a Giulia. In sua memoria, 10 premi di laurea e cinque o più esoneri o semi-esoneri dalle spese di immatricolazione per le studentesse con il miglior percorso di studi negli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025. L'iniziativa, finanziata dal ministero delle Imprese e del Made in Italy con risorse del Pnrr attraverso il programma "Imprenditoria Femminile" e gestita da Invitalia, nasce dalla collaborazione tra l'Università e l'agenzia nazionale per lo sviluppo, e punta a rafforzare le competenze delle donne per fare impresa e produrre innovazione, superando ogni ostacolo o limite alla presenza femminile in tanti settori e creando anche un clima culturale favorevole ed emulativo.