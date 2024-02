Elezioni presidenziali in Azerbaijan, verso la riconferma per Aliyev

Guerra ed elezioni

Definendo la vittoria "un evento epocale senza precedenti nella storia dell'Azerbaigian", Aliyev ha affermato nelle scorse settimane che il paese avrebbe tenuto per la prima volta le elezioni presidenziali su tutto il suo territorio. "Le elezioni segneranno l'inizio di una nuova era" per il paese, ha aggiunto.

Le milizie hanno riconquistato la regione montuosa del Nagorno-Karabakh in un'operazione lampo a settembre, ponendo fine a uno dei più aspri scontri dell'era post-sovietica e reclamando territori che avevano scatenato guerre nel 2020 e negli anni '90 causando decine di migliaia di morti per entrambe le fazioni. L'operazione ha visto l'intera popolazione di etnia armena della zona, oltre 100.000 persone, fuggire in Armenia.

Il voto

Il voto è stato boicottato dai principali partiti di opposizione. "Non ci sono condizioni nel paese per lo svolgimento di elezioni libere ed eque", ha detto Ali Kerimli, leader del partito del Fronte nazionale di opposizione. "Tutti i diritti fondamentali sono stati violati nel paese, i partiti di opposizione non possono funzionare normalmente, la libertà di assemblea è limitata, i media sono sotto pressione del governo, e il dissenso politico è stato soppresso", ha aggiunto Kerimli. L'analista indipendente Najmin Kamilsoy ha affermato che il clima elettorale in Azerbaigian è stato caratterizzato da una "colossale asimmetria a favore di Aliyev, unita all'eliminazione di tutti i potenziali oppositori da parte delle repressioni". Negli ultimi mesi, le autorità azere hanno inasprito i controlli sui media indipendenti, arrestando diversi giornalisti che hanno portato alla luce la corruzione tra le alte cariche dello Stato. "L'intenzione è molto chiara. Non vogliono voci dell'opposizione", ha detto Giorgi Gogia, direttore associato di Human Rights Watch per il Caucaso. Aliyev inoltre ha minacciato di ritirarsi dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, dopo essersi rifiutato di invitare gli osservatori a monitorare le elezioni di domani.