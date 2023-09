L'Armenia capitola dopo 24 ore di guerra: Nagorno Karabakh ora è azero

Primi negoziati nella città di Yervlakh

Dopo la resa, nella città di Yervlakh, hanno preso il via i negoziati tra le autorità del Nagorno Karabakh e quelle azere. Colloqui che non hanno tanto il compito di decidere i termini della completa integrazione del Karabakh nell’Azerbaigian: il Karabakh è già stato quasi tutto occupato militarmente dall’Azerbaigian e l’esercito locale non ha alcuna possibilità di opporsi, anche se non è da escludere che ci saranno alcuni tentativi di ribellione.

Garanzia per la popolazione armena locale

I rappresentanti del governo locale del Karabakh, dunque, hanno più che altro il compito di cercare di ottenere alcune garanzie per la popolazione armena locale, che teme di subire discriminazioni e violenze ora che sarà dominata dall’Azerbaigian. I negoziati si sono comunque conclusi senza un accordo, e ci saranno nuovi incontri nei prossimi giorni.