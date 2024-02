Referendum a Parigi, triplicati i prezzi dei parcheggi per i Suv

I veicoli interessati

Stando al progetto del comune, adesso, il proprietario di un veicolo termico o ibrido plug-in di peso superiore a 1,6 tonnellate, o due tonnellate se si tratta di un veicolo elettrico, dovrà presto pagare 18 euro l'ora per parcheggiare nei quartieri centrali della capitale, 12 euro per i quartieri esterni. Invece i residenti che parcheggiano nel proprio quartiere e i professionisti, compresi i taxi, non saranno interessati dall'incremento delle tariffe. La delibera verrà presentata a maggio per essere applicata, poi, dal primo settembre, come segnalato dalla stessa Hidalgo in occasione dell'annuncio dei risultati. Si è trattato, ha detto la sindaca, di una "scelta chiara dei parigini" a favore di una misura "buona per la nostra salute e buona per il pianeta".

I motivi alla base del referendum

Quali i motivi alla base del referendum? Il primo è stato quello ambientale: secondo il Comune parigino che ha vagliato i dati dell'Agenzia Internazionale dell'Energia, un Suv inquina il 20% in più di un'utilitaria. E c'è poi la questione dello spazio maggiore occupato da questo tipo di auto oltre che una questione di sicurezza, dal momento che un'auto più grande ha maggiore possibilità di ferire gravemente un pedone o un ciclista in caso di un incidente. Parigi, tra l’altro, non è la prima città francese a introdurre una misura simile. Solo pochi giorni fa il Comune di Lione ha annunciato che un provvedimento simile entrerà in vigore sul proprio territorio da giugno.