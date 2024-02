El Salvador, Bukele si proclama vincitore con l'85% dei voti

Il presidente uscente si dichiara vincitore delle presidenziali in un post pubblicato su X. "Secondo i nostri calcoli - scrive - abbiamo vinto le elezioni presidenziali con oltre l'85% dei voti e un minimo di 58-60 seggi in Assemblea". Ancora in corso lo scrutinio

Lo scrutinio a rilento

L’esito del voto avrebbe dunque assicurato un inedito secondo mandato, tra l’altro non previsto dalla Costituzione, a Bukele e al partito Nuevas Ideas con lo stesso leader che ha sostenuto di guidare “il primo Paese della storia con un partito unico in democrazia e con una opposizione completamente polverizzata". Nonostante i dati forniti sui social, però, il Tribunale supremo elettorale (Tse) aveva scrutinato appena il 31% dei voti.

L'annuncio dal balcone del Palazzo nazionale

Bukele, nonostante lo scrutinio a rilento, si è affacciato dal balcone del Palazzo nazionale nel centro storico della capitale, autoproclamandosi "vincitore assoluto". E postando il messaggio di vittoria sui social. "Qui non c'è polarizzazione e l'85% dei salvadoregni ha votato per seguire il cammino che abbiamo intrapreso nel primo mandato in piena libertà e piena democrazia", ha riferito. El Salvador, ha aggiunto, “è passato dall'essere il più insicuro Paese del mondo al più sicuro. Ora aspettate di vedere quello che faremo nel prossimo quinquennio". Mentre proseguono, seppur molto lentamente, le operazioni di scrutinio da parte del Tse, intorno alla mezzanotte locale (le 7 italiane), sono stati diffusi i dati relativi allo spoglio pari al 31,49% dei voti espressi nelle presidenziali, con l'assegnazione a Bukele di 1.295.888 voti, seguito da Manuel Flores (Fmln, sinistra) con 110.244 voti e da Joel Sánchez (Arena, destra) con 96.700 suffragi. Diffondendo questi dati, il Tse tuttavia non ha fornito statistiche preliminari sul numero totale degli elettori e sull'affluenza.