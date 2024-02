Corea Nord, Seul: lanciati da Pyongyang missili crociera su Mar Giallo

Lo ha dichiarato l'esercito sudcoreano, che ha spiegato in un comunicato di aver rilevato più colpi sparati intorno alle 11 del mattino nel mare al largo della costa occidentale

L'esercito sudcoreano ha dichiarato che la Corea del Nord ha effettuato questa mattina il lancio di numerosi missili da crociera in direzione del Mar Giallo. "I militari hanno rilevato diversi missili non identificati intorno alle 11, lanciati" verso il mare al largo della costa occidentale, hanno detto in un comunicato i capi di stato maggiore congiunti della Corea del Sud.