"I missili da crociera hanno sorvolato il Mare Orientale per poi colpire l'obiettivo", ha riferito l'agenzia di stampa statale KCNA. I due missili Pulhwasal-3-31 sono rimasti in volo per 7.421 secondi e 7.445 secondi

Il leader nordcoreano Kim Jong-Un ha supervisionato il lancio di prova di due missili da crociera da un sottomarino, ha riferito l'agenzia di stampa statale KCNA che ha spiegato come "i missili da crociera hanno sorvolato il Mare Orientale per poi colpire l'obiettivo". L'esercito sudcoreano ha detto di aver rilevato il lancio nelle acque antistanti la città nordcoreana di Sinpo.

Il test dei missili Pulhwasal

I due missili Pulhwasal-3-31 sono rimasti in volo per 7.421 secondi e 7.445 secondi, ma non è stato specificato quanto fosse lontano l'obiettivo che hanno colpito né se sono stati lanciati in emersione o in immersione. Il Pulhwasal-3-31 è una nuova generazione di missili da crociera strategici che Pyongyang ha dichiarato di aver testato per la prima volta solo mercoledì, lanciandoli nel Mar Giallo. I test precedenti erano stati effettuati su navi più vecchie, anche da una piattaforma sommersa, piuttosto che su un vero e proprio sottomarino. La Corea del Nord possiede anche un missile balistico lanciato da sottomarini (SLBM) chiamato Pukguksong-3, con una gittata stimata di 1.900 chilometri. Gli SLBM possono essere lanciati da sott'acqua, rendendoli estremamente difficili da rilevare. La comprovata capacità SLBM porterebbe l'arsenale della Corea del Nord a un nuovo livello.