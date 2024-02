Gli amministratori delegati delle Big Tech sotto accusa per i rischi che i loro prodotti comportano per bambini e adolescenti. "I vostri prodotti uccidono", "avete le mani sporche di sangue" hanno accusato i senatori. Il ceo di Meta alle famiglie delle vittime: "'Nessuno dovrebbe affrontare quello che hanno sofferto le vostre famiglie"

Le accuse a Zuckerberg e le sue scuse

Nel suo intervento durante l'audizione, il ceo di Meta Mark Zuckerberg si è rivolto proprio alle famiglie e ha chiesto scusa. "Mi dispiace per tutto quello che avete dovuto passare. Nessuno dovrebbe attraversare quello che voi avete attraversato. E' per questo che abbiamo investito così tanto per assicurare che altri non debbano vivere quello che avete vissuto voi", ha detto illustrando gli sforzi della società: circa 40 mila persone preposte alla sicurezza online, oltre 20 miliardi di dollari spesi dal 2016 e altri due in programma per quest'anno. Ma i senatori hanno citato i documenti interni al gruppo secondo cui Zuckerberg ha rifiutato di rafforzare i team incaricati di individuare i pericoli per gli adolescenti online. E Ted Cruz lo ha trafitto a proposito di un monito su Instagram che avvisava gli utenti del rischio di vedere su una pagina un'immagine con abusi sessuali su minori ma poi consentiva comunque di vederla. "Mister Zuckerberg, a cosa diavolo stava pensando?", lo ha incalzato. Il ceo di Meta si è giustificato dicendo che può essere utile reindirizzare gli utenti alla fonte, piuttosto che bloccare il contenuto.

Gli altri social nel mirino

Anche l'ad di Tik Tok Shou Zi Chew ha vantato gli sforzi per proteggere i minori, con 40mila addetti e 2 miliardi di investimenti previsti per una piattaforma che in Usa conta oltre 170 milioni di utenti mensili. Ma pure lui è finito nel mirino per numerosi episodi. Linda Yaccarino ha difeso X ricordando che non è una piattaforma scelta dai giovani e che verrà comunque creato un nuovo dipartimento per la moderazione dei contenuti. Moderazione finora allentata dal patron Elon Musk, sul cui social questa settimana sono apparse anche immagini hard fake di Taylor Swift.