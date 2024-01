Nel Regno Unito prima indagine per abusi sessuali nel metaverso

Abusi nel metaverso

Come possono avvenire gli abusi nella realtà virtuale? Gli utenti accedono ai mondi digitali indossando un visore tridimensionale che dà forma a spazi di fantasia che sembrano veri. Il corpo immerso in questa dimensione prende la forma di un avatar, capace non solo di muoversi e di esprimersi con gesti e parole, ma anche di interagire con le riproduzioni digitali delle persone entrate nello stesso mondo. Può quindi potenzialmente capitare che l'avatar di una minorenne si ritrovi in una stanza con avatar di sconosciuti adulti che adottino comportamenti inadeguati. Se l'abuso si concretizza, la percezione della violenza può essere reale anche se si è in un mondo virtuale, generando gli stessi aspetti psicologici di un abuso come paura, panico e senso di colpa.