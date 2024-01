Elezioni Usa 2024, Biden: "Trump antiamericano nell'augurarsi crollo"

Mondo

Usa Weekly News, Trump vince anche in New Hampshire, Haley va avantI

Donald Trump vince le primarie in New Hampshire, ma la partita in vista del 5 novembre 2024 non è ancora chiusa. Il tycoon punta tutto sulla South Carolina, stato in cui Nikki Haley era governatrice, che Trump continua ad attaccare (e a minacciare chi la finanzia). A questa intimidazione Haley risponde con ironia: “Se è così continuate a effettuare donazioni nei miei confronti”. Trump, nel frattempo, dovrà pagare 83,3 milioni di dollari di risarcimento per aver diffamato Jean Carroll A cura di Valentina Clemente

83,3 milioni di dollari – Una giuria di Ny ha condannato Donald Trump a pagare 83,3 milioni di dollari di risarcimento per aver diffamato la scrittrice Jean Carroll negando nel 2019 - quando era presidente - una aggressione sessuale di quasi 30 anni fa in un lussuoso grande magazzino della Grande Mela. Carroll aveva chiesto 24 milioni. È la seconda condanna civile dopo quella del maggio scorso, quando il tycoon fu riconosciuto responsabile della stessa violenza, oltre che di diffamazione, e costretto a pagare 5 milioni di dollari

Elettori repubblicani - Gli elettori si sono espressi: Haley dovrebbe lasciare la corsa alla Casa Bianca. Così la presidente del Republican National Committee Ronna McDaniel dopo la vittoria di Trump in New Hampshire. L’ex ambasciatrice all’Onu "è arrivata seconda, non vedo una strada per la sua nomination visto che Trump"ha vinto con un vantaggio a doppia cifra in Iowa e in New Hampshire, e questo è senza precedenti", dice McDaniel. "Mi auguro che Haley rifletta. È il momento di andare avanti e Trump conquisterà la nomination", mette in evidenza McDaniel