Usa Weekly News, Trump vince anche in New Hampshire, Haley va avantI

Biden in South Carolina - Biden ha sottolineato l’importanza del voto afroamericano per sconfiggere Trump in un intervento in South Carolina, durante la cena del Partito Democratico a cui hanno partecipato molte personalità della politica locale come l’afroamericano Jim Clyburn, che rappresenta uno dei distretti elettorali dello stato alla Camera Bassa dal 1993. “Voi siete il motivo per cui Donald Trump oggi è un ex presidente sconfitto. Voi siete il motivo per cui Donald Trump è un perdente. E siete il motivo per cui vinceremo e vinceremo ancora”, ha detto Biden