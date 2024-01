Georgia, gemelle separate alla nascita si ritrovano grazie ai social

Dopo la nascita i medici dissero alla madre che le bimbe erano morte, le piccole furono separate per essere vendute e date in adozione a due famiglie diverse. Anni dopo una delle sorelle vide una ragazza identica a lei in un video su TikTok e iniziò a cercarla, quando si incontrarono scoprirono di avere molto in comune e di essere gemelle

L'incontro delle gemelle

Amy aveva ormai 12 anni e viveva nella sua casa, non lontano dal Mar Nero, quando guardando in tv Georgia's Got Talent vide una ragazzina che ballava identica a lei. "Tutti chiamarono mia mamma chiedendo: 'Perché Amy balla sotto un altro nome?'", ha raccontato Amy ricordando la prima volta in cui vide sua sorella gemella. Più tardi, nel 2021, Amy pubblica su TikTok un video mentre si fa fare il piercing al sopracciglio, a Tbilisi, che, grazie alla segnalazione di un ragazzo, viene visto da un'altra 19enne, Ano Sartania. "Ha pensato che fosse bello, perché mi assomigliava", ha raccontato a sua volta Ano, che si è incuriosita, e ha iniziato a cercare quella ragazza che le somigliava tanto. C'è voluto tempo, ma attraverso gruppi su Facebook e WhatsApp Ano è riuscita a trovare Amy. Al primo contatto Amy si è subito resa conto che Ano era la ragazza che aveva visto anni prima in tv. Nei giorni successivi le due ragazze hanno scoperto di avere molto in comune: entrambe erano nate nell'ospedale di Kirtskhi, amavano la stessa musica e avevano persino una stessa malattia genetica, una forma di displasia. Decisero quindi di incontrarsi. "Era come guardarsi allo specchio", ricorda Amy raccontando il momento in cui ha capito di avere davanti la sua gemella.