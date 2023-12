Stampa belga, 30mila neonati separati da madri e venduti dalla Chiesa

Circa 30mila bambini, tra il Dopoguerra e gli anni Ottanta, sarebbero stati venduti dalla Chiesa cattolica all'insaputa delle loro madri. È quanto rivelato nel podcast 'Kinderen van de Kerk' ("Figli della Chiesa") della testata belga Het Laatste Nieuws, in cui decine di testimoni sono stati intervistati per raccontare la propria storia, sia di madri che di bambini adottati. Ad essere coinvolte erano donne rimaste incinte e non sposate che venivano collocate in istituti cattolici dove poter partorire. Qui, a quanto riporta la testata, subivano umiliazioni e persino abusi sessuali.