Canada, scoperte 751 tombe di bambini vicino a scuole cattoliche

Tragica scoperta in Canada. Ritrovate 17 fosse contenenti 750 tombe con dentro i cadaveri di oltre150 bambini della popolazione autoctona. Il drammatico ritrovamento è avvenuto vicino a una ex scuola cattolica canadese della Columbia britannica. Lo rileva uno studio della comunità di indigeni in Canada, la First Nation che ha pubblicato i risultati di questa ricerca sconvolgente che ha portato alla luce decine di tombe anonime.