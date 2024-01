Florida, approvato disegno di legge che vieta social a minori 17 anni

In Florida è stato vietato l'utilizzo di piattaforme social ai bambini e ai ragazzi di età inferiore ai 17 anni, indipendentemente dall'approvazione dei genitori. La norma è stata stabilita da un disegno di legge approvato dalla Camera dello Stato Usa, una misura che rappresenta la massima priorità per il portavoce dell'Assemblea. Approvata con un voto bipartisan di 106 favorevoli e 13 contrari, la misura prevede l'obbligo per le piattaforme di social media di chiudere i profili dei soggetti di età inferiore a 17 anni, e di utilizzare sistemi di verifica di terze parti per escludere i minorenni. La legge richiede anche alle aziende di cancellare permanentemente le informazioni personali dei profili in questione, e consentirebbe ai genitori di intentare azioni civili contro le società che non rispetteranno tale obbligo.