Giappone, polemica sulla miss nazionale: è di origine ucraina

Cosa significa essere giapponese? È il dibattito che dal 22 gennaio infuria nel Paese del Sol Levante, di fronte alla scelta di premiare Karolina Shiino, di origine ucraina, come Miss Giappone. Shiino è la prima cittadina giapponese naturalizzata a vincere la cinquantaseiesima edizione del concorso di bellezza più antico del Paese. È nata in Ucraina, ma a cinque anni si è trasferita a Nagoya, insieme alla madre. Nel 2022, ha ottenuto la cittadinanza, scrivendo su Instagram che, nonostante il suo aspetto, la sua mente si sentiva giapponese a tutti gli effetti. Eppure, non la pensano allo stesso modo gli autori dei commenti che hanno riempito le piattaforme social negli ultimi due giorni.

“Dov’è la giapponesità?”

"Questa persona è un’ucraina pura, al 100%. Dov'è la giapponesità?", si legge su X. L’opinione popolare non concorda con le parole dell’organizzatrice del concorso, Ai Wada: “L’evento ci ha dato l’opportunità di ripensare a cosa sia la bellezza giapponese. Non esiste nell’apparenza né nel sangue, ma esiste saldamente nel nostro cuore”, ha detto dopo l’annuncio della vittoria. Anche Shiino ha dichiarato che il suo desiderio era contribuire alla creazione di una società senza alcun giudizio sull’aspetto fisico. Ha aggiunto di essere grata per aver vinto, soprattutto alla luce delle discriminazioni razziali subite per il fatto di non essere allineata ai canoni estetici nazionali.