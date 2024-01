Karl Marx, il cimitero di Londra dove è sepolto ha problemi finanziari

Dopo aver ottenuto i finanziamenti per un’accurata sistemazione delle tombe, il cimitero di Highgate, a nord di Londra, sta preparando alcuni nuovi loculi. Spendendo fino a 25.000 sterline (29.130 euro) se ne potrà acquistare uno accanto a Karl Marx (1818-1883). Il cimitero più famoso di Londra, infatti ha dovuto recuperare tombe abbandonate da tempo per venderle di nuovo per nuove sepolture, sperando così di scongiurare una crisi. Highgate, che ospita oltre 53.000 tombe tra cui quelle del cantante George Michael e dello scrittore Douglas Adams, ha deciso di mettere a disposizione 460 tombe inutilizzate per 75 anni o più.

L'entrata a pagamento

Il cimitero di Highgate di epoca vittoriana, pieno di tombe ricoperte di edera e monumenti commemorativi in pietra decorati, si estende su 37 acri (15 ettari) nel nord di Londra ed è un'attrazione popolare, soprattutto per i visitatori di sinistra che vogliono rendere omaggio al cimitero e alla tomba di Marx. Secondo una pratica che il padre del comunismo potrebbe non approvare, l'ingresso al cimitero è a pagamento perché, a differenza della maggior parte degli altri cimiteri, non è finanziato da un'autorità locale. Ma le entrate da sole non sono sufficienti e il cimitero spera che la capacità di sepoltura aggiuntiva possa generare il denaro necessario per rimanere un cimitero funzionante.