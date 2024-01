Chicago, Tesla bloccate dal freddo: "Non riusciamo a ricaricarle"

A Chicago, negli Stati Uniti, numerosi proprietari di auto elettriche Tesla , si sono ritrovati a piedi ( la notizia su Sky News ). Infatti hanno tentato di ricaricare i loro veicoli senza fortuna La causa? Le temperature gelide che hanno attanagliato il Midwest. Dalla stampa locale arrivano foto e video di uno scenario apocalittico: un cimitero di auto elettriche. I racconti dei proprietari si somigliano un po’ tutti. Dopo aver lasciato i loro veicoli all'esterno per diverse ore non sono più riusciti a riavviarli. E soprattutto: nessuno di loro riesce a capire come fare per caricarli. Nelle stazioni di ricarica di veicoli elettrici si registrano scene di disperazione: le batterie sono scariche e gli automobilisti devono rinunciare alle vetture.

Le inidcazioni sul sito Tesla

La colonnina di mercurio è scesa di 18 gradi oltre lo zero. All'emittente statunitense Fox News, Mark Bilek della Chicago Auto Trade Association ha spiegato che il freddo può influire sulla capacità dei veicoli elettrici di caricarsi correttamente. "Non è plug and go. È necessario precondizionare la batteria, il che significa che è necessario portarla alla temperatura ottimale per accettare una ricarica rapida", ha affermato l'esperto. Sul sito della Tesla, però, era già precisato che con basse temperature era necessaria più energia per riscaldare il veicolo, consigliando di mantenere il livello di carica sopra al 20 per cento e utilizzare la funzione "partenza programmata" in modo che il veicolo possa gestire da sé la ricarica.