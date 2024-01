Ecobonus auto, via libera previsto per febbraio: cosa sapere

Tra poche settimane dovrebbe entrare in vigore il decreto sui nuovi incentivi per l’acquisto di vetture: gli importi saranno maggiorati per chi ha un reddito medio-basso fino ad arrivare al 25% in più per chi ha un Isee inferiore ai 30 mila euro. Ci saranno aiuti economici anche per i taxi e per il rinnovo dei parchi auto commerciali