Bahamas, bambino morso da uno squalo nella piscina di un resort

Il bambino, originario dello stato americano del Maryland, era in vacanza con i genitori. La terrificante vicenda è avvenuta alle quattro del pomeriggio di lunedì 15 gennaio, nel corso dell’esperienza “Walking with sharks” offerta dal resort ai suoi ospiti. Il piccolo è stato portato in ospedale; le sue condizioni sono stabili. La polizia ha avviato un’indagine per chiarire lo svolgimento dei fatti

"Walking with sharks"

L’“avventura” prevedeva che i turisti indossassero una muta e un’attrezzatura subacquea e si immergessero nella piscina dell’hotel per vivere un’esperienza mozzafiato accanto agli animali più spaventosi dell’oceano. Sul sito, veniva raccontata in questo modo: “Utilizzando caschi di vetro trasparente all'avanguardia, gli ospiti del resort possono camminare sul fondo dell'esposizione degli squali e ritrovarsi faccia a faccia con i guardiani del mondo perduto di Atlantide. Non è necessaria alcuna esperienza di nuoto.” Purtroppo, però, non è andato tutto come sperato.