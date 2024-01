Elezioni Usa 2024, Trump attacca Haley: "È pro Biden e pro Cina"

Il tycoon contro la sua avversaria alle primarie: "Conta sul fatto che i democratici si infiltrino per vincere in New Hampshire". Intanto l'ABC cancella il dibattito tra i candidati alle elezioni Usa 2024 previsto per domani

In vista delle prossime primarie in New Hampshire previste per martedì 23 gennaio, dopo la vittoria nei caucus dell'Iowa, Donald Trump attacca la rivale repubblicana Nikki Haley, accusandola di "essere pro Biden, pro immigrazione e pro Cina". Il tycoon ha avvisato gli elettori: "Conta sul fatto che i democratici si infiltrino nelle vostre primarie per vincere in New Hampshire. Non sta facendo per niente bene nei sondaggi, è arrivata terza in Iowa". Intanto l'ABC ha deciso di cancellare il dibattito tra i candidati alle elezioni Usa 2024 previsto domani in New Hampshire, dopo che la Haley aveva posto come condizione alla sua partecipazione la presenza di Trump o di Biden.