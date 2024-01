Usa, Trump condannato a pagare quasi 400mila dollari al New York Times

Donald Trump dovrà pagare 392mila dollari a tre giornalisti del New York Times dopo che la sua denuncia nei confronti della celebre testata è stata rigettata l'anno scorso. E' quanto ha stabilito il giudice della Corte Suprema statale di New York, Robert Reed. I tre giornalisti - Susanne Craig, Russ Buettner e David Barstow - erano stati accusati da Trump di aver complottato con sua nipote, Mary Trump, autrice di un libro sullo zio, per ottenere dichiarazioni dei redditi utilizzate poi in un articolo uscito nel 2018 e in cui si accusava l'allora presidente di aver adottato un sistema per evadere le tasse.