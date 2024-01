Papa Francesco: "Sesso è dono di Dio minato dalla pornografia"

Riflessione sulla castità

Bergoglio è entrato camminando aiutandosi con il bastone nell'Aula Paolo VI ed è stato accolto da un applauso. Francesco ha condiviso con i presenti la sua riflessione anche sul tema della castità che per il Pontefice è una "virtù che non va confusa con l'astinenza sessuale. No, la castità è oltre l'astinenza sessuale, è la volontà di non possedere mai l'altro. Amare è rispettare l'altro, ricercare la sua felicità, coltivare empatia per i suoi sentimenti, disporsi nella conoscenza di un corpo, di una psicologia e di un'anima che non sono i nostri, e che devono essere contemplati per la bellezza di cui sono portatori".