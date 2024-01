Crisi Mar Rosso, Tajani: "Siamo al lavoro per una de-escalation"

"La situazione nel comprensorio del Mar Rosso è molto delicata. Noi stiamo lavorando per una de-escalation". A dirlo è il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine del Congresso provinciale di Forza Italia a Reggio Calabria. Tajani ha anche sottolineato che l'Italia è impegnata "per dar vita ad una missione militare europea" nella regione .

"Continuiamo a proteggere le nostre navi"

Il ministro ha affermato che "la situazione nel Mar Rosso è estremamente complicata perché permane il pericolo per il traffico commerciale marittimo internazionale", poi ha precisato che "noi abbiamo, fin dall'inizio, condannato gli attacchi alle navi mercantili. Come già sapete c'è una fregata della nostra Marina Militare presente nella zona, che fa parte della missione europea 'Atlanta'". Tajani ha poi ribadito che "noi non abbiamo partecipato alla missione militare che ha attaccato le basi degli Houthi", precisando che "per partecipare serve un passaggio parlamentare". Tajani ha poi aggiunto che "siamo impegnati per dar vita ad una missione militare europea e abbiamo già posto, insieme alla Francia, all'ordine del giorno della prossima riunione dei ministri degli Esteri dell'Unione europea, che si terrà il 22 gennaio a Bruxelles, il tema di una nuova missione, perché la Spagna si oppone all'allargamento delle competenze della missione 'Atlante', quindi, dovremmo avviare una nuova missione con un nuovo mandato". Intanto, "per adesso continuiamo a proteggere le nostre navi con la nostra fregata presente nel Nord del Mar Rosso".