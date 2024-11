Incendio in una residenza per anziani in Spagna, 10 morti

Le fiamme sono divampate alle 5 nella struttura in località di Jardines de Villafranca, a Villafranca del Ebro (Saragozza). Numerose squadre di vigili del fuoco sono giunte sul posto e hanno estinto le fiamme per poi evacuare la residenza dove erano ospitati 82 anziani

Fiamme in una residenza per anziani in Spagna. Dieci persone sono morte e almeno una è risultata ferita in un grave incendio nella località di Jardines de Villafranca, a Villafranca del Ebro (Saragozza), nella regione di Aragona. Lo ha confermato la guardia civile. L'allarme per l'incendio è stato lanciato alle 5 di questa mattina e numerose squadre di vigili del fuoco, con un'autoscala di 30 metri, sono giunte sul posto e hanno estinto le fiamme nella residenza dove erano ospitati 82 anziani.