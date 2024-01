Slovacchia, chef uccide la compagna: voleva cucinare il suo cuore

Rischia l'ergastolo lo chef sospettato di aver fatto a pezzi la sua ragazza nell'appartamento che i due condividevano a Bratislava, in Slovacchia. In una stanza gli agenti hanno trovato un secchio contenente gli organi della donna, identificata dalle autorità con il nome Patricia, che secondo i media locali, il cuoco, Jozef Hanuska, avrebbe avuto l'intenzione di cucinare e mangiare. Un'ipotesi agghiacciante che non viene del tutto scartata dagli inquirenti che stanno indagando a 360 gradi.