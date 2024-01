Usa, Trump chiede l'immunità presidenziale per le accuse in Georgia

L'ex presidente statunitense è incriminato per aver cercato di capovolgere l'esito delle elezioni nel 2020

Il leader repubblicano Donald Trump ha depositato una mozione dove chiede l'immunità presidenziale nel procedimento partito contro di lui in Georgia, in cui lo stesso è accusato di aver cercato di capovolgere il risultato delle elezioni del 2020, quando perse contro l'attuale presidente Joe Biden . La tesi della difesa è che il tycoon dovrebbe essere protetto dall'immunità presidenziale, avendo agito nella sua veste di presidente nel periodo interessato dalla contestazione.

La tesi difensiva



In un passaggio della documentazione fornita dai legali dell'ex presidente degli Stati Uniti si legge infatti: "Comunicare con i funzionari statali sulla gestione delle elezioni federali e chiedere loro di esercitare le loro responsabilità ufficiali rispetto alle elezioni rientrano nelle responsabilità presidenziali. Dal 1979 al 2023 nessun presidente è mai stato perseguito a livello penali per azioni commesse mentre era in carica".