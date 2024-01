Corea del Sud, il Parlamento vieta il consumo della carne di cane

In Corea del Sud è stata messa al bando la carne di cane: il parlamento ha approvato una legge che vieta allevamento, macellazione e vendita di cani per la loro carne, una pratica tradizionale che gli attivisti hanno da tempo preso di mira e definito un motivo di imbarazzo per il Paese. (IL DIVIETO IN INDONESIA DELLA CARNE DI CARNE - IL FESTIVAL DELLA CARNE DI CANE IN CINA)