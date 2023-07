Svolta in Indonesia, mercato di Tomohon vieta la carne di cane e gatto

Stop alla carne di cane e gatto sui banchi del mercato di Tomohon, sull’isola di Sulawesi in Indonesia. A stabilirlo sono stati alcuni commercianti del mercato stesso, uno dei più famosi del Paese, conosciuto soprattutto per l’offerta gastronomica alquanto raccapricciante (tra carne di ratti, pipistrelli, serpenti e scimmie). I venditori indonesiani di Tomohon hanno deciso di firmare un accordo per imporre il divieto alla vendita di questo tipo di carne. Si tratta di una decisione storica, soprattutto perché quello di Tomohon è il primo mercato in Indonesia a porre fine a questo tipo di commercio.