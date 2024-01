Sudafrica, Oscar Pistorius è stato rilasciato all’alba

L’ex campione paralimpico, dopo aver scontato quasi 9 anni di carcere per l'omicidio della fidanzata Reeva Steenkamp, come già annunciato nei giorni scorsi è stato rilasciato dalla prigione di Atteridgeville. Ora si trova nella villa dello zio Arnold a Waterkloof, ricco quartiere di Pretoria ascolta articolo

Oscar Pistorius è ufficialmente da oggi in libertà vigilata. In un comunicato rilasciato all'alba dal Ministero della Giustizia del Sudafrica si conferma che l'ex campione paralimpico, come previsto, è stato rilasciato dalla prigione di Atteridgeville, a pochi chilometri dalla capitale Pretoria, dopo aver scontato quasi 9 anni di carcere per l'omicidio della fidanzata, Reeva Steenkamp. Pistorius si trova già nella lussuosa villa dello zio Arnold Pistorius a Waterkloof, ricco quartiere di Pretoria. La madre di Reeva Steenkamp ha commentato il rilascio, dicendo di star scontando "l'ergastolo" nel suo dolore. Il marito di lei, Barry Steenkamp, è morto lo scorso 14 settembre, "di dolore" per la perdita della figlia, secondo quanto dichiarato da June.

Proibiti alcol e interviste coi media durante libertà vigilata Nei giorni scorsi il Dipartimento dei Servizi Carcerari del Sudafrica aveva già confermato il rilancio imminente. Pistorius avrà l'obbligo di sottostare a tutte le condizioni di libertà vigilata tra cui il divieto di consumare alcolici e di rilasciare interviste ai media. "Pistorius sarà monitorato fino alla data di scadenza della sua pena, nel 2029", si legge in un comunicato. "L'elevato profilo pubblico legato a Pistorius non lo rende diverso dagli altri detenuti né giustifica un trattamento incoerente con la legge. Di conseguenza, i dettagli in termini di piani di trasporto e tempi di rilascio non saranno resi pubblici. La divulgazione di tali dettagli può comportare una minaccia alla sicurezza del detenuto e delle altre parti interessate. Le condizioni generali per la libertà vigilata si applicheranno a Pistorius. Per esempio, dovrà sempre trovarsi a casa in determinate ore del giorno. Non potrà consumare alcol e altre sostanze proibite. Sarà inoltre obbligatoria la partecipazione ad altri programmi di riabilitazione", si legge nel comunicato.

Il caso L'ex atleta paralimpico era stato giudicato colpevole dell'omicidio della sua fidanzata, Reeva Steenkamp, avvenuto nelle prime ore del giorno di San Valentino del 2013. L'ex velocista sudafricano aveva sostenuto di averla scambiata per un ladro e aveva sparato più volte attraverso la porta del bagno uccidendola. Nel 2016 la condanna; lo scorso novembre Pistorius aveva ottenuto la condizionale. Ricordato come 'l'uomo più veloce senza gambe', il sudafricano è stato l'unico atleta amputato capace di vincere una medaglia in una competizione mondiale per normodotati (argento con la staffetta 4x400 metri a Taegu 2011).