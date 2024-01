Corea del Nord spara 200 colpi di artiglieria, Seul evacua due isole

"Si tratta di un atto provocatorio che minaccia la pace nella penisola coreana", ha affermato in un comunicato il Ministero della Difesa avvertendo che prenderà "misure adeguate in risposta"

Missili forniti a Mosca

"Le nostre informazioni indicano che la Corea del Nord ha recentemente fornito alla Russia sistemi di lancio e diversi missili balistici" utilizzati in Ucraina, ha detto ieri il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale americano John Kirby. Secondo il funzionario americano le forze russe hanno lanciato missili forniti da Pyongyang il 30 dicembre e il 2 gennaio verso l'Ucraina.

"Scontro militare" in preparazione

Al termine di una riunione di cinque giorni del comitato centrale del Partito dei lavoratori della Corea alla fine di dicembre, Kim aveva già ordinato l'accelerazione dei preparativi militari per una "guerra" che potrebbe "essere lanciata in qualsiasi momento" nella penisola. Nel 2023 la Corea del Nord ha condotto un numero record di test missilistici balistici, in violazione di numerose risoluzioni delle Nazioni Unite che lo proibivano. Ha anche inciso nella sua Costituzione il suo status di potenza nucleare e ha testato con successo l'Hwasong-18, il più potente missile balistico intercontinentale del suo arsenale e in grado di raggiungere gli Stati Uniti.