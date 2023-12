Kim Jong-un: "Missile intercontinentale un avvertimento agli Usa"

Mondo

Un aereo proveniente da Mosca si sarebbe fermato per 36 ore nella capitale nordcoreana dopo l’incontro tra il ministro della Difesa di Putin e il leader di Pyongyang: come temono gli Stati Uniti ci potrebbe essere un accordo tra le parti per un rifornimento di mezzi e parti di ricambio per vecchi cingolati che Mosca vorrebbe usare in Ucraina. 'Continueremo a rendere chiare queste preoccupazioni e continueremo a far rispettare tutte le nostre sanzioni', ha dichiarato il portavoce del Dipartimento di Stato Usa