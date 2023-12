Seul, Corea del Nord lancia missile balistico verso il mare

La Corea del Nord ha lanciato un missile balistico in direzione del Mar del Giappone. Lo hanno reso noto le forze armate di Seul, come riporta l'agenzia Yonhap.

Il programma della Corea del Nord

La Corea del Nord lo scorso anno si è dichiarata una potenza nucleare "irreversibile" e ha ripetutamente affermato che non rinuncerà al suo programma, che il regime considera essenziale per la sua sopravvivenza. E il mese scorso ha messo in orbita con successo un satellite spia militare. Da allora ha affermato di aver ottenuto immagini dei principali siti militari statunitensi e sudcoreani. Venerdì proprio Seul e Washington hanno tenuto una riunione per la seconda sessione del Gruppo consultivo nucleare, dove hanno discusso della deterrenza nucleare in caso di conflitto con il Nord.