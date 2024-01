Cade in mare e chiede aiuto col riflesso dell'orologio: salvato

L'uomo era rimasto in acqua per quasi 24 ore dopo essere caduto dalla sua barca durante una battuta di pesca in solitaria

Un uomo è stato salvato al largo delle coste della Nuova Zelanda dopo aver utilizzato il riflesso del suo orologio per chiedere aiuto. Era rimasto in mare per quasi 24 ore dopo essere caduto dalla sua barca durante una battuta di pesca in solitaria. La notizia è stata riportata dalla Bbc.