Nuova Zelanda, politico maori danza haka durante giuramento a Re Carlo

Rawiri Waititi ha infranto il protocollo del parlamento riunito con l'obbligo per i partecipanti di giurare fedeltà a Carlo per poter essere ammessi come membri

Rawiri Waititi, un politico maori, ha infranto il protocollo del parlamento neozelandese prestando prima la fedeltà maori e poi il giuramento al re britannico Carlo III inframmezzato da un'esecuzione della haka (danza tipica del popolo Maori). Il parlamento è stato aperto martedì con l'obbligo per i parlamentari di prestare giuramento a Re Carlo per poter essere ammessi come membri.

Con lui altri cinque parlamentari

Il co-leader del partito politico Te Pati Maori, Rawiri Waititi, e altri cinque parlamentari del suo partito hanno scelto di rimanere al loro posto e di giurare fedeltà prima ai loro nipoti e ai giovani e al documento di fondazione del Paese, il Trattato di Waitangi, prima di spostarsi davanti a loro per prestare giuramento a Re Carlo.

Riduzione della lingua maori

Il nuovo governo di centrodestra composto da National Party, New Zealand First e Act New Zealand è stato eletto in seguito al voto di ottobre. L'accordo di coalizione dei tre partiti prevede di ridurre l'uso della lingua maori e di valutare l'interpretazione del documento costitutivo del Paese nella legislazione.