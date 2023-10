Il professor Mark Lauchs, esperto in bande neozelandesi e australiane: "C'è un punto in cui si va oltre una politica efficace e si passa a leggi pensate per mettere in imbarazzo" ascolta articolo

Le bande neozelandesi potrebbero essere costrette a coprire con il trucco i tatuaggi offensivi. Giovedì scorso, Mark Mitchell, deputato del Partito Nazionale, ha dichiarato all'emittente nazionale RNZ che se la proposta di vietare le toppe, come ad esempio grandi simboli cuciti sulle giacche, non dovesse funzionare, il governo prenderebbe in considerazione l'idea di obbligare i membri delle bande ad applicare del fondotinta sui loro tatuaggi facciali, pena l'arresto.

Il modello australiano "Se le bande pensano di aggirare il divieto di apporre toppe alle bande con svastiche e tatuaggi offensivi sul viso, allora prenderemo provvedimenti per arginarlo", ha dichiarato Mitchell. Mitchell ha fatto riferimento al divieto di tatuaggio delle bande imposto dall'Australia nel 2021, che permette ai membri delle bande di coprirli con il trucco. Ma quella di Mitchell resta una proposta che fa discutere. Il professore associato Mark Lauchs della Queensland University of Technology, che studia le bande neozelandesi e australiane, ha messo in dubbio l'efficacia della proposta, osservando che si tratta di un divieto che nessun Paese ha replicato.

Leggi pensate per mettere in imbarazzo "C'è un punto in cui si va oltre una politica efficace e si passa a leggi pensate per mettere in imbarazzo", ha detto Lauchs, paragonando il divieto di tatuaggio dell'Australia a una proposta per costringere i membri delle gang incarcerati a indossare tute rosa nelle carceri del Queensland. Un'altra obiezione alla legge è che la polizia neozelandese avrebbe difficoltà a distinguere tra tatuaggi di bande e tatuaggi culturali, soprattutto per i Māori. Le bande esistono da decenni in Nuova Zelanda e gli ultimi dati del Gang Harm Insights Centre della polizia parlano di circa 8.870 membri di 33 bande.