Las Vegas, libertà vigilata negata: imputato aggredisce giudice

Delone Redden, accusato di tentata aggressione e con precedenti, dopo aver appreso che sarebbe finito in carcere, ha aggredito Mary Kay Holthus, del tribunale della contea di Clark (Nevada), scagliandosi contro di lei

L'aggressione in tribunale

Mary Kay Holthus, del tribunale della contea di Clark, in Nevada, stava esaminando il verdetto del caso di Delone Redden, accusato di tentata aggressione. La difesa aveva chiesto la libertà vigilata per l’imputato, che aveva già precedenti penali, alla richiesta il giudice ha risposto: “Credo sia arrivato il momento di provare qualcos’altro”. A quel punto Redden si è scagliato contro Holthus e alcuni membri del personale del tribunale sono intervenuti per fermare l'uomo. La giudice nella colluttazione ha subito un colpo alla testa.