Giappone, aereo in fiamme sulla pista dell'aeroporto a Tokyo. DIRETTA

Un aereo della Japan Airlines è in fiamme su una pista dell'aeroporto Haneda di Tokyo (LE IMMAGINI). Secondo un portavoce della Japan Airlines, il velivolo divorato dal fuoco è il volo 516 dall’aeroporto di Shin-Chitose a Hokkaido. Potrebbe aver avuto un guasto al carrello, atterrando sulla pancia. I vigili del fuoco di Tokyo ipotizzano che il volo Japan Airlines 516 potrebbe quindi essersi scontrato con un aereo della Guardia costiera giapponese all'aeroporto di Haneda. Quest'ultimo sarebbe un mezzo che stava per partire per fornire aiuto alle zone colpite dal terremoto di ieri. Risultano dispersi cinque dei sei membri della Guardia costiera che erano a bordo del velivolo che si è scontrato con l'Airbus della Japan Airlines. Uno di loro è riuscito a mettersi in salvo dopo la collisione. Fonti citate dall'edizione online del quotidiano Asahi Shinbun riportano che tutti i passeggeri a bordo del volo di linea sarebbero riusciti a mettersi in salvo, nonostante le immagini dell'incidente mostrino una violenta esplosione e poi l'aereo che, bruciando, continua a slittare sulla pista. A bordo, sempre secondo il quotidiano, c'erano 367 persone tra cui 8 neonati e 12 membri dell'equipaggio. Non ci sono conferme ufficiali sulla sorte dei passeggeri del volo JAL 516.