Relazioni Cina-Usa, Xi Jinping a Biden: "Lavorare per legami stabili"

In occasione del 45esimo anniversario delle relazioni diplomatiche tra Pechino e Washington, il presidente cinese si è detto "disposto a lavorare con Biden per promuovere la pace e lo sviluppo nel mondo" e ha sottolineato che "aderire al rispetto reciproco, alla coesistenza pacifica e alla cooperazione vantaggiosa per tutti è il modo corretto di interagire tra Cina e Stati Uniti"

In uno scambio di congratulazioni con il presidente americano Joe Biden per il 45esimo anniversario delle relazioni diplomatiche tra Pechino e Washington, il leader cinese Xi Jinping ha dichiarato di essere disposto a lavorare con gli Stati Uniti per promuovere legami bilaterali stabili tra i due Paesi. Lo riferiscono i media statali in Cina. Xi e Biden si erano incontrati a San Francisco a novembre, impegnandosi a migliorare la comunicazione nel tentativo di impedire che la concorrenza si trasformi in conflitto.