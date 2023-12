Papa Francesco: "Chi ha interesse nelle guerre ascolti la coscienza"

"Continuiamo a pregare per i popoli che soffrono a causa delle guerre. Il martoriato popolo ucraino, i popoli palestinesi e israeliani, il popolo sudanese e tanti altri". Così Papa Francesco durante l'ultimo Angelus dell'anno. E ancora: "Al termine di un anno si abbia il coraggio di chiedersi: quante vite umane sono state spezzate dai conflitti amati? Quanti morti? E quante distruzioni, quanta sofferenza? Quanta povertà? Chi ha interessi in questi conflitti ascolti la voce della coscienza. E non dimentichiamo i martoriati rohingya", ha continuato il Pontefice .

"Violenze in Nigeria, Dio liberi Paese da questi orrori"

Papa Francesco ha anche pregato per le vittime degli attentati di Natale in Nigeria: "Purtroppo la celebrazione del Natale in Nigeria è stata segnata da gravi violenze con molte vittime. Prego per loro e loro famiglie. Che Dio liberi la Nigeria da questi orrori. E prego anche per quanti hanno perso la vita nell'esplosione di un camion-cisterna in Liberia".

"Difendere e sostenere la famiglia sempre"

E sulla famiglia: "E' la cellula fondamentale della società. Bisogna sempre difenderla e sostenerla, sempre". Il Papa ha invitato a pregare per conservare, nel matrimonio e nei rapporti in famiglia, "la grazia dello stupore" senza cadere nella "abitudinarietà". "E' bene sapersi stupire anche del proprio coniuge, ad esempio prendendolo per mano e guardandolo negli occhi alla sera per qualche istante, con tenerezza, è bella la tenerezza nei matrimoni. Stupirsi del miracolo della vita, dei figli, trovando il tempo per giocare con loro e per ascoltarli".

Le parole in ricordo di Ratzinger

Francesco ha anche ricordato Papa Benedetto XVI, scomparso un anno fa, il 31 dicembre 2022: "Concludeva il suo cammino terreno, dopo aver servito con amore e sapienza la Chiesa. Sentiamo per lui tanto affetto, tanta gratitudine, tanta ammirazione. Dal Cielo ci benedica e ci accompagni", ha detto chiedendo ai fedeli a Piazza San Pietro un applauso per Ratzinger.