Albania, l’ex premier Sali Berisha agli arresti domiciliari

Ha ignorato le disposizioni del giudice

Secondo la Procura nel 2009 quando era a capo del governo, nelle procedure per la privatizzazione di un complesso sportivo a Tirana, Berisha avrebbe favorito il genero Jamarber Malltezi, uno dei proprietari del terreno sul quale sono sorti numerosi palazzi. Lo scorso ottobre la Corte speciale ha ordinato l'arresto di Malltezi e l'obbligo per Berisha di presentarsi due volte al mese davanti alla polizia giudiziaria e di non lasciare il Paese. Ma per tre volte di seguito l'ex premier ha ignorato l'ordinanza.