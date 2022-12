Albania, ex premier Berisha colpito al volto durante manifestazione

Aggredito il leader dell'opposizione albanese Sali Berisha all'inizio della manifestazione di protesta convocata a Tirana in occasione del vertice Ue-Balcani occidentali. L’ex premier albanese e attuale presidente del Partito democratico è stato colpito in faccia da uno sconosciuto. Sono ignoti, al momento, i motivi dell'aggressione.

Proteste contro il premier Edi Rama

Le guardie del corpo di Berisha hanno intanto coperto il volto insanguinato del leader dell'opposizione per impedire che venisse fotografato. Medicato, dopo una decina di minuti è rientrato nel corteo. La manifestazione è stata convocata per protestare contro il premier Edi Rama, che "non rappresenta l'Albania perché eletto in un voto non libero"