Presunti atti di nonnismo, licenziato in Francia uno chef stellato

Si chiama Aurelien Largeau lo chef stellato di un hotel di lusso a Biarritz, nel sud-ovest della Francia, licenziato dopo quello che è stato raccontato come "un incidente preoccupante". Lo ha riferito giovedì il gruppo proprietario della struttura, mentre la stampa locale ha parlato di "umiliante nonnismo" filmato nei confronti di un assistente di cucina. Intanto è stata aperta un'indagine preliminare per far luce sulla vicenda.