Usa, donna con raro doppio utero partorisce due gemelle

"I nostri bambini miracolosi sono nati". Lo ha scritto sui social Kelsey Hatcher, donna di 32 anni originaria dell'Alabama, negli Stati Uniti, nata con due uteri e rimasta incinta in entrambi, la quale ha dato alla luce due gemelle in giorni diversi.

Hatcher sa da quando ha 17 anni di avere l'utero didelfo, una rara condizione congenita che si ritiene colpisca circa lo 0,3% delle donne. A maggio la 32enne, già madre di tre figli, durante la visita ecografica di routine per le otto settimane ha scoperto che questa volta avrebbe avuto due gemelle e che era presente un feto in ciascuno dei suoi uteri. Le gravidanze in entrambi gli uteri sono estremamente rare, ha riferito Shweta Patel, l'ostetrico-ginecologo che si è preso cura di Hatcher. Alla donna infatti era stato detto che le probabilità erano 1 su 50 milioni, con l'ultimo caso documentato in Bangladesh nel 2019, quando Arifa Sultana, allora ventenne, diede alla luce due gemelli sani a 26 giorni di distanza.

I due parti

Entrambi i parti sono andati a buon fine. La prima bimba, di nome Roxi Layla, è nata il 19 dicembre, mentre la sorellina Rebel Laken è venuta alla luce il giorno dopo. I medici avevano previsto il parto per Natale, invece le sorelle sono nate giusto in tempo per essere a casa con i loro fratelli in occasione delle festività. La madre e le figlie sono state dimesse dall'ospedale, con Hatcher che ha promesso di condividere i dettagli sul parto in futuro sul account Instagram "doubleuhatchlings", tramite il quale ha raccontato la sua storia nei mesi scorsi.