Usa, Trump su sentenza Colorado: anche a Lincoln fu vietato candidarsi

Mondo

Usa Weekly News, Joe Biden ai minimi di popolarità

Nella settimana in cui il Senato americano non approva un decreto-legge straordinario per aiutare Kiev nella guerra contro Mosca, la popolarità di Joe Biden è ai minimi, come racconta un sondaggio del Wall Street Journal. E lo stesso Biden ammette in un evento elettorale di raccolta fondi che, se non ci fosse stato Donald Trump, probabilmente non si sarebbe ricandidato alla presidenza. Trump, intanto, nel sondaggio del WSJ supera Biden di quattro punti sui sondaggi in vista di Usa 2024 A cura di Valentina Clemente

Nessun aiuto - Salta l’avanzamento di un decreto-legge straordinario per aiutare Kiev nella guerra contro Mosca. Nel disegno il Congresso avrebbe stanziato circa 111 milioni di dollari, di cui la maggior parte erano aiuti all’Ucraina. Sarebbero serviti 60 voti per fare passare la legge, ma a favore si sono espressi solo in 51, contro 49. E il presidente Joe Biden non può far altro che ratificare la sconfitta. Oltre ai senatori repubblicani, anche l’indipendente Bernie Sanders si è espresso contro il decreto straordinario

"Se non ci fosse Trump…" - Parlando ad un evento elettorale di raccolta fondi a Boston, Biden ha detto che, se non tra i candidati alle presidenziali del prossimo anno non ci fosse Trump, lui probabilmente non si candiderebbe. Ha, inoltre, aggiunto che alle elezioni del prossimo anno la “democrazia è a rischio” perché Trump e i suoi alleati intendono distruggere le istituzioni democratiche. “Non possiamo lasciarlo vincere”, ha ammonito il presidente