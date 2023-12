Biden annuncia: liberati 10 americani che erano detenuti in Venezuela

Il presidente Usa ha annunciato che 10 americani che erano detenuti nel Paese sono stati liberati e stanno tornando a casa. Gli Stati Uniti, ha aggiunto, restano concentrati "nell'assicurare il rilascio degli ostaggio a Gaza e degli americani ingiustamente detenuti nel mondo. Non ci fermeremo finché non li porteremo a casa”. Biden ha annunciato anche l'estradizione negli Stati Uniti di Leonard Francis, che dal Venezuela tornerà negli Usa per affrontare le accuse di corruzione ascolta articolo

Il presidente Usa Joe Biden ha annunciato che dieci americani che erano detenuti in Venezuela sono stati liberati e stanno tornando a casa. Gli Stati Uniti, ha aggiunto il leader della Casa Bianca, restano comunque concentrati "nell'assicurare il rilascio degli ostaggio a Gaza e degli americani ingiustamente detenuti nel mondo, fra i quali Evan Gershkovich e Paul Whelan. Non ci fermeremo finché non li porteremo a casa”. Biden ha annunciato anche l'estradizione negli Stati Uniti di Leonard Francis, che dal Venezuela tornerà negli Usa per affrontare le accuse di corruzione.

Biden: “Sono lieto che il loro calvario sia finito” "Sono lieto che il loro calvario sia finito", ha detto Biden commentando il rilascio dei dieci americani detenuti in Venezuela. "Ci stiamo assicurando che il regime venezuelano rispetti gli impegni presi. Hanno annunciato una roadmap elettorale per le elezioni presidenziali del 2024. E oggi hanno rilasciato venti prigionieri politici, che si vanno ad aggiungere ai cinque precedentemente rilasciati", ha aggiunto. Poi ha ribadito che gli Stati Uniti sostengono la democrazia in Venezuela e le aspirazioni del popolo venezuelano. L’estradizione di Leonard Francis Biden, come detto, ha anche annunciato l'estradizione negli Stati Uniti di Leonard Francis: tornerà negli Usa per affrontare le accuse di corruzione. Francis, conosciuto anche come “Fat Leonard”, è accusato di aver orchestrato uno dei maggiori scandali di mazzette nella storia delle forze armate americane. Si era dichiarato colpevole nel 2015 di aver offerto prostitute, alberghi di lusso e tangenti per oltre 500mila dollari a ufficiali della Marina americana per aiutare la sua società di spedizioni. Era evaso dagli arresti domiciliari nella sua casa a San Diego, tagliando il braccialetto elettronico. È poi stato arrestato nel 2022 all'aeroporto di Caracas, in Venezuela. vedi anche Israele–Hamas. Usa: "Siamo per fine guerra a Gaza il prima possibile"

Il rilascio degli americani Il rilascio degli americani era stato anticipato nelle scorse ore da un alto dirigente dell'amministrazione Usa. “È stato raggiunto un accordo per il rilascio di tutti gli americani detenuti in Venezuela, dopo mesi di consultazioni", aveva detto, precisando che l'accordo prevedeva il rilascio di una decina di cittadini statunitensi in cambio della liberazione di Alex Saab, arrestato in Usa per riciclaggio nel 2020 e considerato uno stretto alleato del presidente venezuelano Nicolás Maduro. L’uomo d'affari colombiano è accusato negli Usa, ma non è ancora stato condannato, di aver sottratto circa 350 milioni di dollari dal Venezuela attraverso gli Stati Uniti in un piano che prevedeva la corruzione di funzionari governativi venezuelani. vedi anche Venezuela, Maduro vuole estrarre petrolio nella regione di Esequibo