Giornata per i diritti dei migranti, 281mila persone accolte in Ue

Politica

Lo stop è arrivato a fronte di alcuni ricorsi: la Corte costituzionale dovrebbe prendere una decisione entro il prossimo 6 marzo. Il protocollo d'intesa firmato il 6 novembre dalla presidente del Consiglio e dal suo omologo albanese prevede che Roma rimborsi a Tirana i costi per l'impiego di forze di polizia locali per la sicurezza esterna delle due strutture e l'eventuale assistenza ospedaliera per i loro ospiti. Ma non solo