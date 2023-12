Onu, premio a corrispondente Sky TG24 Marco Congiu per reportage clima

Ambiente

Il 61% ritiene insufficiente l’azione di contrasto all’emergenza climatica da parte dell’Italia, intesa come sistema Paese e non solo come governo Meloni. Due italiani su tre si dicono disposti a fare delle rinunce per migliorare il clima: il 34% direbbe addio alla carne nell’alimentazione, il 33% all’auto e il 29% all’aereo. Ma solo il 30% conosce i temi della Cop28. Il 47% è favorevole al ritorno del nucleare. È quanto emerge dall'ultimo sondaggio Quorum/YouTrend per Sky TG24