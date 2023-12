Gerard Depardieu rimette Legion d'Onore a ministra Cultura francese

''Una vergogna per la Francia'' ha detto la ministra francese della Cultura, RimaAbdul-Malak in merito alle battute sessiste e sessuali proferite dall'attore francese rivelate di recente da un tv pubblica francese

“Commenti scioccanti che portano vergogna alla Francia"

La ministra Abdul Malak ha detto di essere "disgustata" dai commenti fatti dall’attore francese, uno degli attori più famosi di Francia, durante un viaggio del 2018 in Corea del Nord e trasmessi in un documentario televisivo "Complement d'Enquete" su France 2 all'inizio di questo mese. ''Una vergogna per la Francia'' ha commentato la ministra francese della Cultura, RimaAbdul-Malak. L'inchiesta fa riferimento a nuovi imbarazzanti filmati quando l'attore andò in Nordcorea per le celebrazioni dei 70 anni del regime di Pyongyang, tempestando di avance e battute a sfondo sessuale la sua stessa interprete nordcoreana, con apprezzamenti anche su una bimba di 10 anni.