Gerard Depardieu, un'altra attrice lo denuncia per molestie sessuali

"Mi guardava come se fossi un pezzo di carne"



Questa sera sul canale France 2 andrà in onda un'intervista esclusiva di Darras del quale sono stati anticipati alcuni estratti dove la donna racconta come Depardieu l'avrebbe molestata sul set di Disco quando aveva 26 anni e aveva ottenuto un ruolo da comparsa come concorrente di una competizione di ballo. La commedia del regista Fabien Onteniente ha come protagonista Franck Dubosc, mentre Depardieu ha avuto solo un ruolo di supporto. "Mi guardava come se fossi un pezzo di carne", ha detto Darras di Depardieu in un estratto dell'intervista. Secondo il racconto, l'attore avrebbe notato che la donna indossava un vestito molto attillato come parte del suo costume. "Si è avvicinato a me e poi mi ha passato la mano sui fianchi e sulle natiche". All'epoca, Darras disse di non aver denunciato la star per paura della sua futura carriera. “Ero una comparsa. Non avevo nemmeno finito la scuola di teatro. Volevo davvero fare l'attrice e non volevo essere inserita nella lista nera a 26 anni", ha detto a Complément d'Enquête. Depardieu ha dovuto affrontare molteplici accuse di violenza sessuale, alcune risalenti a decenni fa.